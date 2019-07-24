شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلة: دعم الأندية سيطور الألعاب المختلفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولولي العهد الأمير قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله نظير دعمهما لرياضة المملكة العربية السعودية لافتا إلى أن الدعم المستمر ينصب في شكل كبير في تطوير جميع الألعاب الرياضية والذي سينعكس على مختلف الاتحادات الرياضية والبرامج الرياضية. ونوه بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع هيئة الرياضة، مما كان له أثر كبير في تحقيق كثير من الإنجازات الرياضية بقيادة رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على مختلف الأصعدة والمستويات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحاد السلة: دعم الأندية سيطور الألعاب المختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.