شكرا لقرائتكم خبر عن المغربي باتنا خلفاً للجبالي في الوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) يبحث الجهاز الفني والإداري في نادي الوحدة عن مهاجم أجنبي عوضا عن المهاجم التونسي عصام الجبالي، بعد فسخ عقده. وتصدر اسم المهاجم المغربي مراد باتنا، قائمة المهاجمين، إذ يتناسب مع أسلوب لعب الفريق. وجددت إدارة النادي عقد اللاعب ساري عمرو لموسم رياضي. وعلى صعيد التدريبات في معسكر الفريق بسلوفينيا بدأ المدير الفني ماريو ستيانوفيتش، وضع ملامح التشكيل الأساسي لقائمة اللاعبين الذين سيمثلون الفريق هذا الموسم، إذ يعكف حاليا على إعداد تقرير فني قبل نهاية المعسكر الخارجي يكشف من خلاله اللاعبين الذين لن يستفيد منهم هذا الموسم بعد الوقوف على مستوياتهم.

يبحث الجهاز الفني والإداري في نادي الوحدة عن مهاجم أجنبي عوضا عن المهاجم التونسي عصام الجبالي، بعد فسخ عقده. وتصدر اسم المهاجم المغربي مراد باتنا، قائمة المهاجمين، إذ يتناسب مع أسلوب لعب الفريق. وجددت إدارة النادي عقد اللاعب ساري عمرو لموسم رياضي. وعلى صعيد التدريبات في معسكر الفريق بسلوفينيا بدأ المدير الفني ماريو ستيانوفيتش، وضع ملامح التشكيل الأساسي لقائمة اللاعبين الذين سيمثلون الفريق هذا الموسم، إذ يعكف حاليا على إعداد تقرير فني قبل نهاية المعسكر الخارجي يكشف من خلاله اللاعبين الذين لن يستفيد منهم هذا الموسم بعد الوقوف على مستوياتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغربي باتنا خلفاً للجبالي في الوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.