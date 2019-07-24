شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مليوناً تنعش خزينة العميد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أكد لـ«الخليج 365» مصدر مقرّب من نادي الاتحاد أن الإدارة الحالية برئاسة أنمار الحائلي تعمل على الاستغناء عن الرباعي الأجنبي الأسترالي جورمان، والايفواري سانوجو، والبرازيليين غروهي وجوناس من خلال بيع عقودهم الاحترافية أو إعارتهم للأندية التي تنوي الاستفادة منهم خلال الفترة القادمة، وتهدف الإدارة الاتحادية لحسم ملف الرباعي قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية، والحصول على مقابل مادي يصل إلى 40 مليون ريال جراء تسويق عقود الرباعي الأجنبي، إذ تبقى في عقد جورمان موسم واحد، وجوناس موسمين، وسانوجو وغروهي 3 مواسم مع العميد.

وشدد المصدر ذاته على حرص الإدارة الاتحادية على حفظ حقوق النادي، ووضع مصلحة النادي فوق أية اعتبارات أخرى.

من جانب آخر، يخوض الفريق الاتحادي لقاء ودياً اليوم (الأربعاء) أمام اثيرتون كولليريس، وتعتبر المواجهة الودية الرابعة للعميد في معسكر مانشستر الحالي، ويسعى المدرب سييرا للاستفادة من المباراة بالزج باللاعبين الذين سيخوض بهم المواجهتين الآسيويتين أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني ضمن دور ثمن النهائي في البطولة القارية الكبرى.

من جهة ثانية دخل ‏لاعب فريق الرائد سلطان الفرحان الذي يجيد اللعب في خانة «المحور» ضمن اهتمامات نادي الاتحاد، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة، الكشف عن المزيد من التفاصيل حيال تعاقد العميد مع اللاعب الفرحان من عدمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.