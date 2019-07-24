شكرا لقرائتكم خبر عن لعدم إجادته «الفرنسية».. اتحاد القدم يقيل المترجم ويستعد لتسمية المدرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

في خطوة تسبق إعلان اسم وهوية مدرب المنتخب السعودي الذي تنتظره أولى مبارياته أمام المنتخب اليمني الشقيق في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، أنهى الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده مع المترجم أيمن عبيد، الذي لا يجيد اللغة الفرنسية، تمهيدا للتعاقد مع مترجم آخر يجيدها للتعامل مع الجهاز الفني الجديد الذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة، لتولي الإشراف على تدريبات المنتخب، واختيار العناصر التي يحتاجها في الاستحقاقات القادمة، إذ سيواجه «الأخضر» في مجموعته الرابعة منتخبات؛ أوزبكستان، فلسطين، اليمن، سنغافورة.

وكان آخر من درب المنتخب السعودي خوان أنطونيو بيتزي، بعد فشله في الوصول للأدوار النهائية في بطولة أمم آسيا، التي أقيمت في يناير الماضي في دولة الإمارات الشقيقة، وخروج «الأخضر» من دور الـ16 بعد خسارته من اليابان 1/‏0.