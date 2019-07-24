شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: نصحت محمد ابراهيم بالابتعاد عن المشاكل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نصح مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، محمد ابراهيم لاعب الزمالك، بالابتعاد عن المشاكل واثارة الازمات.
وقال يونس في تصريحات تلفزيونية: "محمد مثل نجلي واعتز به كثيرًا لكن عليه عدم إقحام نفسه في الأزمات ودائمًا ما أقول له في هذه الحالات اعتبر نفسك مدرب وإنهي الأزمة بدلًا من المشاركة فيها".
واتم كلماته : "محمد إبراهيم مثل نجلي وأعتز به كثيرا وهو لاعب كبير صاحب قدرات عالية".
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