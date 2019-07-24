شكرا لقرائتكم حسام غالى: الجونة يلعب على المركز الرابع بالدورى الموسم القادم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد حسام غالى مدير الكرة بنادى الجونة انه مستمر مع الفريق خلال الموسم المقبل.
أضاف حسام غالى خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت الفضائية أن الجونة سيلعب على المركز الرابع ببطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل خاصة وان الفريق استطاع أن يحصل على توقيع عدد من اللاعبين المميزين سواء من الأفارقة أو المحليين.
أوضح حسام غالى أنه يتمنى أن يكون جدول الدورى الموسم المقبل مستقر حتى يكون هناك جدول منتظم لتحقيق العدالة بين اللاعبين.
تابع حسام غالى أنه شارك فى اختيار المدير الفنى الجديد للجونة لكنه لم يتدخل فى رحيل حمادة صدقى المدرب الجديد.
وقال كابتن الاهلى السابق: هدفنا فى الموسم المقبل أن يكون للفريق مذاق مختلف فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.
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