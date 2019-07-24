شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: الفوز على الأهلي مجد شخصي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، عن مباراة الأحمر أمام المقاولون العرب. Advertisements وقال مصطفى خلال تصريحات تلفزيونية: "إن كنت محل عماد النحاس سأبحث عن الانتصار أمام الأهلي، لن أحب أحد أكثر من نفسي". وأكمل: "فزت على الأهلي بفريق سكة سوهاج بنتيجة 3-1 وكانت مباراة ودية".

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