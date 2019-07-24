شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: الزمالك فرط في الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، أن الزمالك فرط في فرصة الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم رغم أنه كان قريبًا من حسمها.

قال يونس في تصريحات تلفزيونية: "تحدثت مع رئيس الزمالك عن أن الفريق فقد 16 نقطة في 15 مباراة خلال الدور الثاني وبالتالي لايمكن أن يحصد الدوري".

وتابع: "الإعلام والمسئولون والجمهور نقلوا شعور للاعبي الزمالك أن الفريق حسم الدوري، وهو خطأ كبير".

وواصل: "الأهلي استفاد من مؤجلاته خاصة وأنه خاضها بعدما دعم صفوفه بالعديد من العناصر المميزة".