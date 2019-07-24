شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: الزمالك فرط في الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، أن الزمالك فرط في فرصة الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم رغم أنه كان قريبًا من حسمها.
قال يونس في تصريحات تلفزيونية: "تحدثت مع رئيس الزمالك عن أن الفريق فقد 16 نقطة في 15 مباراة خلال الدور الثاني وبالتالي لايمكن أن يحصد الدوري".
وتابع: "الإعلام والمسئولون والجمهور نقلوا شعور للاعبي الزمالك أن الفريق حسم الدوري، وهو خطأ كبير".
وواصل: "الأهلي استفاد من مؤجلاته خاصة وأنه خاضها بعدما دعم صفوفه بالعديد من العناصر المميزة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى يونس: الزمالك فرط في الدورى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.