شكرا لقرائتكم مصطفى يونس يكشف احتياجات الأهلي في الصفقات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، عن احتياجات القلعة الحمراء من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال يونس في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي يحتاج ثنائي مساك، نجيب لا يشارك منذ فترة وسعد سمير لم يعد بنفس الروح القتالية". وواصل: "أيمن أشرف نجح في سد العجز بالأهلي في هذا المركز، رامي ربيعة إذا شارك سيقدم مستويات مميزة خاصة أنه يتسم بالزيادة الهجومية".

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