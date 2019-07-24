شكرا لقرائتكم 5 معلومات عن مبارة الزمالك والإسماعيلي اليوم.. تعرف عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فى الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، فريق الزمالك بقيادة خالد جلال مواجهة فى غاية الصعوبة أمام الإسماعيلي، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يتشبث الفارس الأبيض بالأمل الأخير نحو تحقيق لقب الدورى لهذا الموسم بالفوز على الدراويش، وتعثر الأهلي أمام المقاولون فى المباراة التى ستقام فى نفس التوقيت على ملعب برج العرب، خاصة بعدما تأزم موقف الزمالك بالتعادل المخيب أمام الجونة بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى على استاد الفريق الساحلى.

وفى السطور التالية نرصد أهم المعلومات عن مباراة الزمالك والاسماعيلى ..

1_المواجهة رقم 3 بين الزمالك والاسماعيلى فى يوليو

مباراة الزمالك والاسماعيلى الليلة هى الثالثة بين الفريقين فى شهر يوليو ، حيث سبق للناديين خوض مواجهتين فى الدورى بشهر يوليو الجارى، الأولى أقيمت يوم 6 يوليو 1991 وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

مواجهة آخرى جمعت الفريقين يوم 6 يوليو أيضًا لكن عام 2015 وانتهت بخسارة الدراويش بنتيجة 3-0.

2_ 104 مواجهة جمعت الزمالك والاسماعيلى

لعب الزمالك والاسماعيلى 104 مواجهة قبل صدام الليلة ، حيث فاز الإسماعيلى فى 31 مباراة وتعادل فى مثلهم و فاز الزمالك فى 42 لقاء.

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3_ 229 هدف فى كلاسيكو الزمالك والاسماعيلى

شهدت مباريات الزمالك والاسماعيلى 229 هدف ، أحرز لاعبو الاسماعيلى على مدار التاريخ 108 هدفا واستقبلت شباكهم 121 هدفا من لاعبى الزمالك.

4_ التعادل شعار مواجهات الزمالك والاسماعيلى فى الاسبوع 27

مواجهة الليلة هى الثانية بين الفريقين فى الاسبوع 27 للدوري حيث لعبا من قبل مباراة فى الاسبوع 27 بموسم 2017- 2018 وانتهت بالتعادل .

5_ المواجهة الرابعة على ستاد بتروسبورت

يلتقى الإسماعيلى منافسه الزمالك على ملعب بتروسبورت، وسبق للدراويش أن واجه الفريق الأبيض على هذا الملعب فى ثلاث مناسبات على مستوى المحلى خسر لقاء وتعادل فى مثله وفاز فى آخر.