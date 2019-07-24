شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: نصحت محمد النني بالرحيل عن الأرسنال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصح مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، محمد النني لاعب منتخب مصر ونادي ارسنال الانجليزي بالرحيل عن فريقه. Advertisements وقال يونس في تصريحات تلفزيونية: نصحت النني بالرحيل، ولكنه أبلغني برفض نادي ارسنال لطلبه. واردف : كرة القدم لم تعد تعتمد على المهارة فقط وإنما القوة أيضًا وهي نقطة نغفلها مؤخرا

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