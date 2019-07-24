شكرا لقرائتكم مصطفى يونس عن حسم الدوري: كل شئ وارد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، التأكيد على حسم القلعة الحمراء للقب الدوري قبل مباراة المقاولون المقرر إقامتها اليوم الأربعاء.

قال يونس في تصريحات تلفزيونية: "كل شئ وارد في كرة القدم، من الوارد أن يتعثر الأهلي ويفوز الزمالك ويتأجل حسم اللقب للقمة بين الفريقين".

وتابع: "الأهلي يحتاج للصبر أمام المقاولون وعدم تعجل الفوز"، مشيرًا إلى أنه إذا طلب منه المدرب "تفويت" اللقاء سيرفض ويشتبك معه.