شكرا لقرائتكم مصطفى يونس عن حسم الدوري: كل شئ وارد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، التأكيد على حسم القلعة الحمراء للقب الدوري قبل مباراة المقاولون المقرر إقامتها اليوم الأربعاء.
قال يونس في تصريحات تلفزيونية: "كل شئ وارد في كرة القدم، من الوارد أن يتعثر الأهلي ويفوز الزمالك ويتأجل حسم اللقب للقمة بين الفريقين".
وتابع: "الأهلي يحتاج للصبر أمام المقاولون وعدم تعجل الفوز"، مشيرًا إلى أنه إذا طلب منه المدرب "تفويت" اللقاء سيرفض ويشتبك معه.
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