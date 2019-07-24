شكرا لقرائتكم مصطفى يونس يكشف السبب الحقيقي لفشل انتقال إسلام عيسى للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، عن السبب الحقيقي لفشل انتقال إسلام عيسى لاعب بيراميدز الجديد إلى الأهلي في الانتقالات الصيفية الجارية.

قال يونس في تصريحات تلفزيونية: "إسلام عيسى كان على أعتاب الأهلي منذ أيام لكن محمود الخطيب تراجع"، ثم قال مستاءً: "الله يرحمك يا صالح يا سليم".

وتابع: "الأهلي تراجع خوفًا من الجماهير، صالح سليم لم يكن يخشى أحدًا طالما يتخذ قرارات في صالح الأهلي".

Advertisements

وواصل: "إسلام عيسى كانت صفقة محسومة للأهلي منذ فترة طويلة، لكن الإدارة تراجعت بحجة المبالغ المالية وطلبات المصري لحسم الصفقة، رغم أن الأهلي تحمل مبالغ طائلة لإبرام الصفقات الفترة الأخيرة".

وأضاف: "عدنان حلبية عضو مجلس المصري تحدث معي هاتفيا وطلب مني التحدث مع الخطيب قبل بيع عيسى إلى بيراميدز، وبالفعل طلبت الخطيب على الهاتف لكنه لم يرد، فأبلغت عدنان حلبية ببيع عيسى إلى بيراميدز".

وأكمل: "المصري طلب أحمد الشيخ، للأسف هذا اللاعب لا أحد يعرف قيمته في الأهلي، رغم تألقه في ودية روما بالإمارات وعودته للأهلي من جديد وهو هداف الدوري".