شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: أي فريق يقابل الأهلي الماتش بالنسباله فرح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، أن كل الفرق سواء داخل مصر أو خارجها، تهتم بشكل غير عادي بمواجهات الأهلي.

قال يونس في تصريحات تلفزيونية: "أي فريق يلاعب الأهلي بالنسباله فرح".

وتابع: "الأهلي هو الهرم الأكبر في المنطقة العربية والأفريقية ومعه الزمالك، لكن الأهلي هو الأول".