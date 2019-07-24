شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: أي فريق يقابل الأهلي الماتش بالنسباله فرح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، أن كل الفرق سواء داخل مصر أو خارجها، تهتم بشكل غير عادي بمواجهات الأهلي.
قال يونس في تصريحات تلفزيونية: "أي فريق يلاعب الأهلي بالنسباله فرح".
وتابع: "الأهلي هو الهرم الأكبر في المنطقة العربية والأفريقية ومعه الزمالك، لكن الأهلي هو الأول".
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