شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: تريزيجيه سيكون "صلاح جديد" بالدورى الإنجليزى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى مصطفى يونس، كابتن الأهلي الأسبق، أن تريزيجيه المنضم حديثا للنادي الإنجليزي أستون فيلا سيكون مثل محمد صلاح. Advertisements وقال يونس في تصريحات تليفزيونية: "تريزيجيه من أفضل من يلعب كرة القدم مؤخرا". وأردف: "تريزيجيه هيكسر الدنيا في الدوري الإنجليزي وهيكون عندنا محمد صلاح جديد الفترة الجاية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى يونس: تريزيجيه سيكون "صلاح جديد" بالدورى الإنجليزى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.