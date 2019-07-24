شكرا لقرائتكم مانويل جوزيه: حسام غالى أفضل من دربته ويستحق أن يكون نجم عالمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى أن حسام غالى فاجأنى كلاعب عندما بدأت تدريب القلعة الحمراء.

أضاف مانويل جوزيه خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت الفضائية ان حسام غالى كان لاعب متكامل يجيد اللعب بالقدم والرأس بإحترافية شديدة.

تابع: عندما احترف حسام غالى أقنعت نفسى بأنه سيكون نجماً بارعًا فى عالم الساحرة المستديرة، لكنى كنت أنظر على مستواه البارز وأتفاجئ كل فترة من مستواه لكن كان اعاقته الوحيدة ربما تكون مع اللغة الإنجليزية وقتها.

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أوضح مانويل جوزيه أن حسام غالى أفضل من دربته كلاعب موهوب ومحترف بل أعتبره لاعب عبقرى لذلك أحترمه وأحبه وكل ما أتذكره أقول حقيقة دون مجاملة وأتحدث فيما أحمله من مشاعر جميلة له.

وقال ان حسام غالى كان لديه عدم قدرة فى التملك من أعصابه وهو أمر كان سببا فى أن تبتعد عن الملاعب العالمية لكن أنت كنت تستحق أن تكون نجماً عالميًا.

وتحدث جوزيه عن بطولة الدورى المصرى الممتاز قائلًا: "من الطبيعى جداً أن يفوز النادى الأهلى ولا شك أن القلعة الحمراء استطاعت الفوز 11 عامًا عاد بعدها الزمالك للفوز بالدورى لذلك لا أرى جديدا فى فوز الاهلى بالبطولة".