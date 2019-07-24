شكرا لقرائتكم حسام غالى يكشف تفاصيل التعاقد مع خماسى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام غالى كابتن الأهلى السابق كواليس انتقال خماسى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى للجونة الموسم الحالى.

أكد حسام غالى مدير الكرة بنادى الجونة أنه كان سببا فى التعاقد مع خماسى الأهلى خلال الموسم الماضى.

أضاف حسام غالى خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت الفضائية أنه لم يتدخل فى التفاوض مع النادى الأهلى وكان نادر شوقى الذى تدخل فى التفاوض مع النادى دون تدخل منى.

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أوضح حسام غالى أننى تحدثت مع اللاعبين قبل انتقالهم وجمعتنى معهم جلسات قبل التفاوض كاشفَا عن أنه حدد الأسماء لنادر شوقى وترك له التفاوض.

تابع حسام غالى أن اللاعبين كان لديهم ثقة فى شخصى خاصة وأنهم تدربوا معى ويعلمون كل كبيرة وصغيرة عنى، مؤكدًا ان 4 لاعبين نجحوا فى الظهور مع الفريق وهناك اسلام جابر شارك فى مباراة واحدة فقط مع الجونة.