محمد جحفلي لاعباً للهلال حتى 2023

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل يوم الأربعاء تجديد المدافع محمد جحفلي لمدة 3 سنوات، تدعيما لصفوف الفريق لمنافسات الموسم المقبل.
وكان الهلال قد تعاقد مع جحفلي مطلع موسم 2015 - 2016 قادماً من صفوف فريق الفيصلي، وفاز المدافع بسبعة بطولات مع الفريق العاصمي، كان آخرها كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد.
وجدد الهلال تعاقده مع البيروفي أندريه كاريو يوم الثلاثاء في إطار تدعيم صفوف الفريق قبل مواجهة أهلي جدة في أولى المباريات الرسمية للفريقين في دوري أبطال آسيا.
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