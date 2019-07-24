فعاليات تراثية متنوعة في ملتقى الذيد الصيفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الذيد بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث فرع الذيد ضمن فعاليات الملتقى الصيفي بنادي الذيد، والذي يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي تحت شعار «عطلتنا غير»)، فعاليات تراثية مختلفة، حيث تضمنت الفعاليات، صناعة ألعاب تراثية، ومعرضاً يتضمن مجسمات للألعاب الشعبية القديمة، وشرحاً عن الألعاب الشعبية الإماراتية ودورها في الماضي، ومن الألعاب التي تم شرحها للمشاركين بالصيفي لعبة الخشاش ولعبة العنبر ولعبة الهوسي ولعبة القحيف.

وأكد خليفة سلطان الجاري أمين السر العام بنادي الذيد أن الهدف من إقامة مثل هذه الفعاليات التراثية المختلفة، هو تمكين المشاركين واللاعبين والمنتسبين للنادي من الاستفادة خلال عطلتهم الصيفية، وذلك في إطار حرص النادي واهتمامه بالجانب الثقافي والتراث الشعبي لدولة الإمارات وجرياً على عادته ومنذ تأسيسه في الإسهام في تعزيز جمع الموروث الشعبي، حيث تعد الألعاب الشعبية إحدى أبرز ركائز الموروث الشعبي، التي مازالت أنواع كثيرة منها حاضرة وبقوة بين أوساط الأطفال من الجنسين.

حضر الفعالية محمد سالم بن هويدن الكتبي، مدير فرع معهد الشارقة للتراث بالذيد، والدكتور حمود خلف العنزي المدير التنفيذي لنادي الذيد، وسعيد نصيب الطنيجي، خالد المعمري منسق بيت الألعاب الشعبية، وعلياء حسين بيت الألعاب الشعبية، داد كريم وكريم ازهر وثاقب بن شناد صناع ألعاب تراثية.