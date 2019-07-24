دبا الفجيرة يضم الأرجنتيني لوسيانو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

أعلن دبا الفجيرة الهابط لدوري الدرجة الأولى تعاقده الرسمي مع المهاجم الأرجنتيني كلاديو لوسيانو ليصبح المحترف الثاني في صفوف النواخذة بجانب البرازيلي فينيكسيوس سيلفا لاعب دبا الحصن السابق وهداف دوري الهواة في الموسم المنصرم والذي تم التعاقد معه مؤخراً، كما استعاد الفريق خدمات لاعبه السابق فيصل الخديم بعد انتهاء عقده مع فريق بني ياس فضلاً عن عودة أغلبية لاعبيه المعارين لأندية الهواة وفي مقدمتهم ثلاثي العروبة نهيان العبدولي وأحمد الحوسني وفهد الزخيري من أجل المساهمة في عودة الفريق الدباوي مجدداً لمصاف دوري الخليج العربي.

ودشن دبا الفجيرة برنامجه الإعدادي بقيادة المدرب الوطني محمد الخديم الذي تم تجديد عقده للموسم الثاني، ومن المنتظر أن يؤدي الفريق سلسلة من المباريات الودية مع فرق الدولة بعد إلغاء المعسكر الخارجي قبل الانخراط في الاستحقاقات الرسمية والتي يستهلها بالتصفيات التمهيدية لمسابقة كأس رئيس الدولة أواخر سبتمبر/ أيلول.