‪ تأهل أوليه البحريني وكواترو لنصف النهائي ‬

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمرت الإثارة في منافسات اليوم الثاني لبطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم التي تستضيفها دولة الإمارات في إمارة عجمان سنوياً وتقام على استاد حميد بن عبد العزيز النعيمي بمركز كواترو الرياضي بمشاركة 6 فرق خليجية.

في المباراة الأولى ولحساب المجموعة الأولى نجح فريق أكاديمية أوليه البحريني من مواصلة تألقه وفاز على أكاديمية سمارت من سلطنة عُمان برباعية نظيفة، ونجح أوليه في بسط سيطرته على أغلب فترات المباراة ليفوز بنتيجة كبيرة ساهمت بتأهله المباشر للدور نصف النهائي برصيد 4 نقاط، وسجل أهداف المباراة كل من اندرجا وعبد الله الخالدي ونيكولا هدفين وحصل على إثرها على جائزة نجم المباراة.

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وفي اللقاء الثاني لحساب المجموعة الثانية واصل فريق كواترو مستضيف البطولة نتائجه المميزة وفاز على فريق سبورتي من دولة الكويت بنتيجة 3 أهداف نظيفة سجلها كل من راشد الشامسي ومحمد براء ويحيى حمد، وحصل اللاعب مايد عبد الله علي من فريق كواترو على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

والتقى أمس أكاديمية الفتى الذهبي السعودي مع سمارت العماني للمنافسه على بطاقة التأهل الثانية للمجموعة الأولى،سبورتي الكويتي مع نجوم 2030 لحسم بطاقة التأهل الثانية من من المجموعة الثانية.

يذكر أن هذه النسخة يشارك فيها 6 أكاديميات يتقدمهم فريقان من المملكة العربية السعودية وهم أكاديمية الفتى الذهبي حامل اللقب وأكاديمية نجوم 2030، ومن دولة الكويت أكاديمية سبورتي ومن سلطنة عمان أكاديمية سمارت الكروية ومن مملكة البحرين أكاديمية أوليه بينما يمثل فريق كواترو فرق دولة الإمارات.