kora بث مباشر مباراة ريال مدريد وأرسنال بدون تقطيع real madrid vs arsenal live رابط سريع

بث مباشر مباراه ريال مدريد وارسنال في كاس الابطال الدوليه هي المباراه الثانيه لفريق ريال مدريد في هذه البطوله وكان فريق ريال مدريد قد قابل فريق بايرن ميونخ الالماني في المباراه الاولى وتلقي هزيمه بثلاثيه مقابل هدف واحد للريال حاول اليوم فريق ريال مدريد ان يعوض هزيمته في هذه البطوله المباراة سوف تقام اليوم على ملعب FedExField

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بث مباشر مباراه ريال مدريد و ارسنال في تمام الساعه الواحده صباحا من القاهره الثانيه صباحا بتوقيت السعوديه و قطر والعراق الثالث صباحا بتوقيت الامارات الثانيه عشره في توقيت الجزائر وتونس والمغرب

كوره ستار بث مباشر مباراه ريال مدريد وارسنال

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بدأ الشوط الأول

الدقيقة الثانية يقوم كريم بنزيمة لاعب الريال بتسديدة كرة بيساره من على حدود منطقة الجزاء و لكن يتصدى لها الحارس مارتينيز بنجاح.

ركلة جزاء لأرسنال نتيجة لمس ناتشو لاعب الريال للكرة بيدة بعد مراوغة رائعة من لاكازيت لنافاس و يضعها لاكازيت فى المرمى هدف للارسنال فى الدقيقة التاسعة

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فى الدقيقة 15 من الشوط الأول يقوم الجهاز الفنى لريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان بعمل التبديل الاول بدخول رافاييل فاران و هو مدافع فى الريال وخروج لوكا يوفيتش بعد أن تم طرد ناتشو

الدقيقة 23 جووووووووووووووول الثاني لأوباميانج لاعب ارسنال

الهدف جاء نتيجة تمريرة سحرية من لاكازيت لاعب الارسنال لاوبيانج الذى ينطلق بالكرة خلف مدافعي ريال مدريد ثم يراوغ أوبا الحارس ويضع الهدف الثانى للارسنال

الدقيقة 34 رغم النقص العدد الريال بعد طرد ناتشو الا أن هناك ضغط متواصل بدون خطورة حقيقية على المرمى.

فى الدقيقة 38 يلتقى سوكراتيس بطاقة صفراء بعد قيامه باعاقة كروس في منتصف الملعب.

الدقيقة 42 كروس يقوم بتسديد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصطدم بهازارد وتخرج خارج الملعب.

انتهى الشوط الاول 2/0 لصالح الارسنال