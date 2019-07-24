ميلان يخطط لضم توديبو مدافع البارسا

يريد نادى ميلان الإيطالي، جلب الدولي الفرنسي جان كيلر توديبو مدافع برشلونة الأسباني خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت مجلة “فرانس فوتبول”الفرنسية، إن ميلان يريد للتعاقد مع جان كلير توديبو لاعب برشلونة، حيث يرغب الروسونيري جلب مدافع جديد، ويضع مريح ديميريل مدافع يوفنتوس هدفاً أساسياً له، لكن الشاب الفرنسي قد يكون بديل آخر بالنسبة له.

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وتابعت المجلة، إنه من المرجح أن توافق برشلونة على إعارة جان كيلر توديبو إلى ميلان، خاصة وأن اللاعب ليس له دوراً بالتشكيل الأساسي للبلوجرانا في الموسم الجديد.

ويُعتبر توديبو مستقبل برشلونة في خط الدفاع، حيث تضع الإدارة آمالاً كبيرة على صاحب الـ19 عاماً ليقود دفاع الفريق الكتالوني في السنوات القادمة، لا سيما وأن لديه قدرات جسدية وفنية عالية.