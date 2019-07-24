ينضم محمد عنتر لصفقات الزمالك الصيفية

محمد عنتر أصبح صانع ألعاب الزمالك، وهو مرشح بقوة للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل عدم مشاركته في المباريات بشكل أساسي، ومسئولين الزمالك ينووا استغلال محمد عنتر في إبرام صفقة تبادلية خلال الميركاتو الصيفي مع أحد الأندية الأخرى التي قد يسعى إليها النادي الأبيض للتعاقد مع لاعبيها.

كما أن يتبقى للأبيض 3 مباريات مهمة في الدوري وكان أولها الجونة يوم الأحد الماضي ثم الإسماعيلي والأعلى على التوالي سيكونوا يوم 24،28 من يوليو الجاري على الترتيب، كما أن الفريق الأبيض يحتاج إلى تحقيق انتصارات في الثلاث مباريات لكي يفوزا ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد أن احتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري.