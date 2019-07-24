الأقرب لقيادة هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي هو عمر السعيد

عمر السعيد يقترب من قيادة هجوم الزمالك في مباراة الإسماعيلي المقبلة، والمقرر لها الأربعاء المقبل والتي تؤجل من الأسبوع ال34 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وخالد جلال المدير الفني يفاضل في الوقت الحالي بين المغربي حميد أحداد وعمر السعيد خاصة في ظل إصابة خالد بوطيب في الركبة خلال مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة أمم أفريقيا، ولذلك عمر السعيد هو الأقرب لقيادة هجوم الأبيض أمام الإسماعيلي.

كما أن الزمالك يستعد لخوض المباريات المتبقية له في الدوري أمام الإسماعيلي والأهلي، والمحدد إقامتها يوم 24،28 من شهر يوليو القادم على الترتيب، وكما ذكرنا من قبل أن الفريق الأبيض يحتاج إلى تحقيق انتصارات في جميع مبارياته للفوز ببطولة الدوري الممتاز في هذا الموسم.