سبب عدم انتقال شكري نجيب للإنتاج الحربي

تم إعلان فشل صفقة انتقال اللاعب شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي لنادي الإنتاج الحربي وهذا بسبب الارتفاع المادي الخاص بمسئولي الدراويش للاستغناء عن أي لاعب، كما أنه قد وافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة الأستاذ إبراهيم عثمان، على طلب اللاعب شكري نجيب برحيله من قلعة الدراويش في فترة الانتقالات الصيفية.

كما طالب النادي الإسماعيلي من اللاعب بإحضار طلب رسمي كتمهيد للموافقة نهائياً عن رحيله، وعلى الرغم من طلب رحيله إلا أن اللاعب شكري نجيب استمر في تمرينات الإسماعيلي دون أن يغيب نهائياً، انتظاراً لحصوله على عرض خروجه ورحيله من النادي بشكل نهائي، وهذا يدل على كفاءة اللاعب وولاءه لأي نادي يلعب فيه.