أحمد ياسر ريان: اعتذرت لجماهير الزمالك لأنني اقتنعت بتصرفي الخاطئ في المباراة

رضا علي قال الكابتن أحمد ياسر ريان مهاجم فريق الجونة المعار من النادي الاهلي ،بعد احداث مبارة الزمالك والجونة الاخيرة والتي انتهت بالتعادل الايجابي : " اعتذرت لجماهير الزمالك لأنني اقتنعت بتصرفي الخاطئ في المباراة " . وتابع " أجمد ريان " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" والمذاع على فضائية " صدى البلد " , أن مباراة الزمالك لم تكن عادية بالنسبة له على الإطلاق , لأنه عائد من إصابة تكررت 4 مرات وتغيب على إثرها شهر ونصف . مضيفا ان الجونة يواجه أي فريق بقوة وقدم أفضل مبارياته أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز .

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