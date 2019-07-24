ميسي اليابان يبهر جماهير ريال مدريد بلمحاته الفنية

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أبهر اللاعب الشاب الياباني تاكيفوسا كوبو الملقب بـ "ميسي اليابان"، الجماهير التي احتشدت في ملعب إن آر جاي لمتابعة مباراة ريال مدريد الإسباني ضد بايرن ميونيخ الألماني، في هيوستن الأميركية ضمن كأس الأبطال الدولية الودية.

ورغم خسارة ريال مدريد أمام بايرن بنتيجة 3-1، إلا أن النجم الياباني الصاعد، تاكيفوسا كوبو، أثار حماسة وانبهار جمهور ريال مدريد بحركات فنية بارعة.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في أولى مبارياته مع النادي الملكي، ورغم ذلك خطف الأنظار في تلك المباراة بحركاته التي أثارت حماسة المدريديين وجعلتم يقفون فوق مقاعدهم، خاصة عندما أحرج لاعب بايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز من خلال تمرير الكرة بين قديه بحركة"الكوبري".

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع اللاعب الشاب الياباني تاكيفوسا كوبو الملقب بـ "ميسي اليابان"، قادما من فريق طوكيو أف سي وسيلعب مع الفريق الرديف "كاستيا" الموسم المقبل.

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وخاض كوبو، الملقب بـ "ميسي اليابان"، مباراته الدولية الاولى مع منتخب بلاده ضد سلفادور مطلع الشهر الحالي وانتهت بفوز منتخب "الساموراي" بهدفين نظيفين، وكان محط انظار العديد من الاندية الاوروبية امثال برشلونة الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الانكليزي.

واستحق كوبو لقبه بعد انضمامه الى اكاديمية برشلونة للشباب في سن العاشرة، ولكنه عاد الى اليابان عام 2015 اثر العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على النادي الكاتالوني لمخالفته قوانين التوقيع مع لاعبين قُصّر.

وعلى الرغم من ان اللاعب ظل تحت مجهر برشلونة، إلا أن غريمه المدريدي نجح في الحصول على خدمات كوبو بموجب عقد بقيمة مليوني يورو سنويا (2،25 مليون دولار)، بحسب وسائل إعلام يابانية.

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