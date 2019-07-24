شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى: المنتخب يحتاج مدرب أجنبي..وأرفض تدريب كوبر للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة أن المنتخب الوطني يحتاج إلى مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة عقب إقالة المكسيكي خافيير أجيري من تدريب المنتخب الأول بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد فى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر.

تابع غالي فى تصريحات لقناة ON SPORTS الأفضل الأن للمنتخب المصري هو المدرب الاجنبي ، وهناك لاعبين مميزين فى الفترة المقبلة وتحديداً من صغار السن.

أضاف غالي أنه طلب منه الإعتذار للجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر فى وسائل الإعلام من أجل الإنضمام للمنتخب و المشاركة فى كأس العالم ولكنه رفض ذلك.

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عن رأيه فى الأرجنتيني هيكتور كوبر كمدير فني ، قال غالي أعتقد أن رأي النقاد و الشارع المصري بأن كوبر لا يتناسب مع الكرة المصرية ، ولو عرض علي كوبر لتدريب الجونة سأرفض.