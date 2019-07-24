شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد: مواجهة منتخب صربيا "صعبة".. والفراعنة جاهزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة اليد، إن لاعبي منتخب اليد يستعدون بالتدريب المتواصل والتركيز لمونديال الشباب. وأضاف السيد خلال تصريحات تليفزيونية : "نتمنى أن يستكمل شبابنا المونديال بنفس المستوى، لأن المرحلة المقبلة تعني خروج الفريق المغلوب". Advertisements وأكد رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة اليد، أن المباراة المقبلة مع صربيا في دور الـ 16 تحتاج للتركيز، باعتباراها مباراة كأس، وليست مباراة عادية في المونديال. وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ، ويحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت، وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا.

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