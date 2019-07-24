شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة صياغة دورى القسم الثاني و الثالث تعقد أولى اجتماعاتها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد فى الحادية عشر صباح اليوم الأربعاء اللجنة المشكلة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة أول اجتماعاتها لوضع تصور لشكل مسابقات القسمين الثانى والثالث.

وتضم اللجنة كل من محمود الشامى عضو اتحاد الكرة السابق، ومحمد الطويلة رئيس نادى النجوم، وعاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة، وعبد الرحيم إسماعيل عضو الجمعية العمومية.

كانت انباء قد ترددت عن اعتذار محمود الشامي عن اللجنة رغم المحاولات من قبل أعضاء الجمعية العمومية لاستمراره بها.

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كان الاتحاد المصرى لكرة القدم قرر تشكيل لجنة لإعادة صياغة مسابقات القسمين الثانى والثالث.. وجاء ذلك خلال الاجتماع الودى الذى عقده اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية.

وكان أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الاجتماع قد اختاروا كلا من سمير موسى وهرماس رضوان باعتبارهما أكبر الأعضاء سنا لمعاونة اللواء ثروت سويلم لإدارة الجلسة التى عنيت بالتشاور حول الخطوات الرسمية التى ستتخذها الجمعية بشأن الوضع الحالى ، وطالب الأعضاء بضرورة الدعوة لاجتماع غير عادى للنظر فى اللائحة وكل الاقتراحات الخاصة بالتعديلات، ليتم البناء عليها فى انتخابات مجلس الإدارة المقبلة.