شكرا لقرائتكم خبر عن نجل حسام غالى: كنت مرعوب فى مباراة الزمالك علشان الأهلى ياخد الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود حسام غالى نجل مدير الكرة بنادى الجونة، أنه حضر مباراة الفريق الساحلى والزمالك الأخيرة من مدرجات ملعب المباراة. أضاف محمود حسام غالى خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت الفضائية أثناء حوار قائد الأهلى: "كنتب مرعوب خلال مباراة الزمالك وكان نفسى الجونة يحصل على النقاط علشان الترتيب، لكن الأهم استفادة الأهلى بنقاط المباراة لتحقيق لقب الدورى الممتاز". Advertisements أضاف نجل كابتن الأهلى السابق أنه فخور بوالده فى أى مكان يقوم بالعمل فيه، وهو ما جعل حسام غالى يردد أنه فخور هو الآخر به.

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