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مصر تودع بطولة الأفروكان لكرة السلة بعد الهزيمة من تشاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب كرة السلة رجال من نظيره التشادى بنتيجة 96/98 فى منافسات دور الـ8 ببطولة الأفروكان والتى تستمر حتى 28 يوليو الجارى بمالى .

وجاءت الهزيمة لتطيح بالفراعنة من الأفروكان خاصة أن المنتخب خسر المباراة الماضية أمام تونس بعد أن فاز على غينيا فى أولى مباريات البطولة.

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وتضم  قائمة المنتخب فى البطولة كلا من هيثم كمال، باسم الليثى، أحمد عادل، عمر هشام، وليد عبدالجواد، أحمد مهيب، رامى ابراهيم، أحمد عزب، عمر عزب، عمرو عبد القادر، إبراهيم خالد، مصطفى مكاوى .

وكانت قرعة المنافسات قد أسفرت عن وقوع المنتخب فى المجموعة الرابعة بجانب غينيا وتونس .

 

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