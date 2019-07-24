شكرا لقرائتكم خبر عن طارق محروس: شباب اليد "نواة" لمنتخب مونديال 2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق محروس المدير الفنى لمنتخب شباب كرة اليد، أن هذا المنتخب يضم كوكبة مميزة من اللاعبين صغار السن الذين سيكونون نواة للمنتخب الوطني الاول في مونديال 2021 التي تنظمها مصر .

وقال مدرب الفراعنة في تصريحات لقناة أون سبورت ، أن منتخب 2021 سيضم أكثر من 4 لاعبين من منتخب الشباب الحالي ، مؤكداً أن اللاعبين يمتلكون خبرات كبيرة رغم صغر سنهم .

ونجح منتخب مصر للشباب فى التأهل إلى دور الـ16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا، فى ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32، وتحقيق العلامة الكاملة، ليواجه صربيا غداً في دور الـ 16 للبطولة .

وشدد مدرب الفراعنة علي صعوبة مباراة مصر وصربيا غدا في دور الستة عشر ، مؤكداً أنه علي ثقة كاملة في اللاعبين لمواصلة المشوار في كاس العالم للشباب .

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وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ، ويحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت، وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا.