شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى: علاقتى مع الخطيب "رسائل تهنئة" فقط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام غالى مدير الكرة بنادى الجونة، أنه لم يحدث اتصال بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى منذ رحيله عن القلعة الحمراء قبل أشهر.
وأضاف حسام غالى خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت الفضائية أن العلاقة التى تجمعنى والخطيب حاليا مقتصرة على إرسال رئاسل التهنئة فى الأعياد والمناسبات العامة.
ونفى حسام غالى أن يكون هناك اتصال تم مع الخطيب، مؤكدًا أنه يتمتع باحترام شديد لكافة أبناء النادى والقلعة الحمراء.
وقال حسام غالى، أنه تحت أمر النادي إذا ما كان هناك حاجة لى، مشددًا على أن ذلك هو عادة أبناء النادى الأهلى فى أى وقت.
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