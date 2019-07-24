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إيفونا يهنيء تريزيجيه على الإنضمام لأستون فيلا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص ماليك ايفونا مهاجم الاهلي السابق، علي تهنئة محمود تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني ، علي الانضمام لصفوف استون فيلا الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

ونشر المهاجم الجابوني علي صفحته بموقع التواصل "تويتر" ،  " مبروك تريزيجيه ، اتمني لك التوفيق في ناديك الجديد ".

ايفونا
ايفونا

 

وانفرد الخليج 365 بلحظة توقيع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، جناح منتخب مصر، على عقود انتقاله إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، قادما من نادي قاسم باشا التركي.

 

 

نادي أستون فيلا تأهل إلى الممتاز للموسم الجديد، ويمتلكه رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، ويلعب له قائد المنتخب الوطني أحمد المحمدى.

 

محمود تريزيجيه يوقع لنادى استون فيلا

محمود تريزيجيه يوقع لنادى استون فيلا

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تفوق نادي أستون فيلا على صراعه مع نظيره سامبدوريا الإيطالي وجالطة سراي التركي الذى كان قد دخل في مفاوضات قوية معه خلال الفترة الأخيرة.

 

وشارك تريزيجيه مع منتخبنا الوطنى، فى كأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى، خلال 4 مواجهات، قبل وداع البطولة من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

 

وخاض تريزيجيه 38 مباراة خلال الموسم الماضى مع قاسم باشا فى جميع المسابقات، سجل خلالهم 9 أهداف، صنع 10 وحصل على 4 بطاقات صفراء.

 

 

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