صافرة أرجنتينية تحسم القمة 118 بين الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة على طاقم حكام مباراة الأهلى والزمالك المقرر لها 28 يوليو من الشهر الجاري فى الجولة الـ34 للدورى الممتاز للموسم الجاري 2017 – 2018. كشف مسئولو اتحاد الكرة أن حكم قمة الأهلى و الزمالك سبق له المشاركة فى كأس العالم بروسيا 2018 من أمريكا الجنوبية. وأكد مصدر لـ"سوبر كورة" أن الحكم الأرجنتينى نيستور بيتانا، هو الأقرب للإدارة مباراة القمة 118، وذلك بسبب انشغال حكام النخبة فى أوروبا بالمعسكر الجارى والمستمر حتى 30 يوليو. Advertisements لمزيد من التفاصيل ، اضغط هنا

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