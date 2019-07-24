شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 23/ 7/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم، الثلاثاء 23/ 7/ 2019 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، جاء فى مقدمتها عودة عبد الله جمعة واستبعاد بوطيب من قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى، وعبد الشافى يقترب من العودة للقلعة البيضاء.

عودة عبد الله جمعة واستبعاد بوطيب من قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى

أعلن خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، عن قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلى مساء غدٍ الأربعاء، على استاد بترو سبورت، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ27 في الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.

الزمالك يتوصل لاتفاق لعودة عبد الشافى فى الموسم الجديد توصل مسئولو نادى الزمالك، لاتفاق مع محمد عبد الشافى ظهير أيسر الأهلى السعودى السابق والأبيض الأسبق، من أجل العودة للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عماد السيد يقترب من الدفاع عن عرين الزمالك أمام الإسماعيلى استقر خالد جلال المدير الفنى للزمالك، بنسبة كبيرة على الدفع بعماد السيد لحراسة عرين الفارس الأبيض أمام الإسماعيلى، فى المباراة المقرر لها فى الثامنة مساء غدٍ الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من منافسات بطولة الدورى.

أدى لاعبو فريق الزمالك المستبعدون من قائمة مباراة الإسماعيلى المقرر لها فى الثامنة غدًا الأربعاء، على استاد بترو سبورت، والمؤجلة من الجولة الـ27 في الدورى الممتاز، مرانهم بملعب النادي. تدريبات خاصة لمستبعدى الزمالك من مباراة الإسماعيلى

خالد جلال يصحح أخطاء الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

Advertisements

حرص خالد جلال المدير الفنى للزمالك، على التحدث مع لاعبى فريقه، من أجل تصحيح الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مواجهة الجونة الأخيرة، التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريقه، في المباراة التى جمعتهما على استاد الفريق الساحلى ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى.

أوباما يغيب عن الزمالك أمام المقاصة فى كأس مصر

يغيب يوسف أوباما لاعب الزمالك، عن مباراة الزمالك أمام المقاصة فى كأس مصر المقرر لها يوم 1 سبتمبر المقبل.

الزمالك ينهى الاتفاق المادى مع الإسماعيلى لضم عواد.. والخلاف على لاعبين

توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع نادى الإسماعيلى حول القيمة المادية لصفقة انضمام محمد عواد حارس مرمى الدراويش لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أحمد ياسر ريان لجمهور الزمالك: أعتذر لكم الأمر لا يتعدى كونه حماس

تقدم أحمد ياسر ريان لاعب الأهلى الذى تنتهى إعارته لنادى الجونة بنهاية الموسم الحالى، بالاعتذار لجمهور الزمالك، بعد العصبية الزائدة التى حدثت خلال مباراة الفريقين يوم الأحد الماضى، على استاد الفريق الساحلى، وانتهت بالتعادل الايجابى بنتيجة 2/2.

صور.. خالد الغندور فى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية