جوزيه: غالي "عبقري".. والزمالك ظل 11 عاما لم يفز بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أشاد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للأهلي، بقدرات حسام غالي قائد الفريق السابق، مشيرًا إلى أنه كان أحد المفاجآت السارة له حين بدأ تدريب المارد الأحمر عام 2001.

وقال جوزيه في تصريحات هاتفية لـ"أون سبورت" بحضور حسام غالي: "غالي قدّم أداء مميزا مع الفريق خلال موسمي الأول على رأس الجهاز الفني، وكنت سعيدًا جدًا بتدريبه".

وأضاف: "غالي لاعب عبقري وتنافسي ولديه روح عالية، لكنه كان لا يستطيع السيطرة على انفعالاته، إلا أنه يبقى من أفضل اللاعبين الذين دربتهم في مصر وأنا فخور بتدريبه".

وأضاف: "توليت تدريب الأهلي لعدة سنوات وكان حسام غالي مفاجأة بالنسبة لي، لأنه كان يتمتع بموهبة خاصة ويمثل قوة للأهلي وكان يجيد تسجيل الأهداف برأسه".

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وأكمل: "لا أجامله، غالي لاعب متكامل وأدى معي مواسمًا رائعة، وعندما احترف إلى فاينورد الهولندي كنت متأكدا أنه سيصبح له شأن كبير، وكان مفاجأة كبيرة بالنسبة لي".

وأتم جوزيه تصريحاته بالحديث عن إمكانية تتويج الأهلي بالدوري قائلا: "من الطبيعي أن يحسم الأهلي الدوري، ولا بد أن نتذكر أن الزمالك ظل 11 عامًا لم يفز باللقب".

من جانبه، قال حسام غالي عن جوزيه: "علاقتي به جيدة رغم توترها في بعض الأحيان، أحترم جوزيه وأقدره كثيرا، أول من علمني كيف ألعب في منتصف الملعب وقام بالتأثير على مسيرتي".

وأتم قائلا: "جوزيه أكثر مدرب ترك بصمة خلال مسيرتي، إذ يتمتع بشخصية قوية ويعرف كيف يتعامل مع اللاعبين ويخرج أفضل شيء منهم، كان يرسم لنا سيناريو المكسب قبل كل مباراة".