"قاتلنا من أجل جماهير الأهلي".. غالي يتحدث عن سوبر 2015

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد حسام غالي، قائد النادي الأهلي السابق، ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة، أن فريقه لعب مباراة استثنائية أمام الزمالك كأس السوبر 2015 لكي تخرج جماهير الأهلي مرفوعة الرأس.

وقال حسام غالي في تصريحات لقناة "أون سبورت" "في بعض الكرات لا يمكن التفكير في ما سيحدث من إصابات، استهدف أن ابعد الكرة عن مرمى الأهلي".

وتابع "قبل أن اطالب زملائي بضرورة القتال داخل الملعب، يجب أن يكون قائد الفريق هو القدوة والمثل".

وعن مباراة كأس السوبر 2015 في الإمارات أمام الزمالك "قبل تلك المباراة، كان الحديث مع اللاعبين عن ضرورة أن ترفع جماهير الأهلي رأسها".

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وواصل "هذا الموسم الزمالك كان قد حصل على بطولتي الدوري والكأس من الأهلي، لم يكن مقبولا أن يحقق الزمالك ذلك اللقب أيضا".

وصرح "كنا نشعر بحالة جماهير الأهلي في الشارع، كان هناك حالة كسرة، وبالتالي كنا نتحدث عن ضرورة أن تخرج الجماهير مرفوعة الرأس ومنتصرة".

وتوج الأهلي بطلا لكأس السوبر 2015 بعد الفوز على الزمالك 3-2 في أول كأس تقام خارج مصر بملعب استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وسبق هذا اللقب، كان الأهلي قد خسر مسابقة الدوري 2014-2015 لصالح الزمالك، وكذلك نهائي كأس مصر، ليتوج أبناء القلعة البيضاء بالثنائية في ذلك الوقت.