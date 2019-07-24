حسام غالي يوضح.. هل يطلب من الجونة التخاذل أمام الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حسام غالي، مدير الكرة بنادي الجونة، أنه لا يستطيع أن يطلب من فريقه التخاذل في اللعب إذا واجه الأهلي الذي ينتمي إليه، بعد الاتهامات التي وُجهت للنادي برغبتهم في إسقاط الزمالك من أجل المارد الأحمر.

وقال غالي، في ضيافة "أون سبورت": "إذا واجهنا الأهلي لا يجوز أن نطلب من اللاعبين عدم تحقيق الفوز، هذا ما تربيت عليه في الأهلي الذي حملت فيه شارة القيادة، مستحيل أن أطلب من أي لاعب أن يتخاذل".

وأضاف: "مستحيل أن أطلب من الجهاز الفني عدم الدفع بالتشكيل الأساسي أو غير ذلك، جماهير الأهلي لن تغضب مني لأنها تعلم أنني مسؤول عن فريق آخر حاليا، لا أستطيع أن أجعل فريقي يخسر في أي مباراة".

وأتم حسام غالي قائلا: "لم يكن لدي شك في ضمان البقاء بالدوري الممتاز، طلبت من اللاعبين خلق حالة في الدوري، فقدنا نقاط أثرت على ترتيبنا في نسخة لم تكن عادية لأن المباراة كانت تغير موقف الفريق في كل جولة".