"عمري ما أزعل من الأهلي".. حسام غالي يكشف كواليس استقالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف حسام غالي، مدير الكرة بنادي الجونة، كواليس رحيله عن الأهلي، بعدما تقدم باستقالته من منصبه كمنسق لقطاع كرة القدم بالنادي خلال شهر نوفمبر 2018.

وقال غالي في ضيافة "أون سبورت" مساء الثلاثاء: "أنا أهلاوي حتى النخاع وعلاقتي بالنادي أبدية ولا أستطيع أن أحزن من الأهلي -عمري ما أزعل من الأهلي-".

وأضاف: "لم أتردد في رفض طلب الأهلي بالعمل في النادي بعد الاعتزال، رغم أنني كنت أخطط للراحة لمدة عام، لكني عملت سريعا بعدما طلب النادي الاستعانة بخدماتي".

Advertisements

وأكمل: "كان هناك اختلاف في وجهات النظر ورأيت أمور لم تناسبني فانسحبت في هدوء، أشعر أنني خرجت من الأهلي في التوقيت المناسب واعتزلت في الوقت المناسب أيضا".

وتحدث غالي عن علاقته بمحمود الخطيب رئيس الأهلي قائلا: "نتبادل الرسائل في المناسبات حتى الآن، لكن لم يحدث اتصال هاتفي بيننا".

ورد على إمكانية عودته للأهلي إذا طلب منه مجلس الإدارة ذلك قائلا: "نخدم الأهلي في أي وقت تحت أي ظروف، لكني أعمل الآن مع نادي الجونة وسعيد بتلك التجربة".

وأتم مدير الكرة بالجونة قائلا: "قامت إدارة النادي بتجديد الثقة في شخصي لأستمر في النادي لعام الآخر، فلا بد أن أحترم عقودي معهم، هذا ما تعلمته في النادي الأهلي".