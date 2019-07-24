الإسماعيلي يكشف سبب الغيابات أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف صبري المنياوي، مدرب الإسماعيلي، أسباب غياب كل من كريم بامبو ومحمود متولي ومحمود عبدالعاطي "دونجا" ومحمد عواد عن مواجهة الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وغاب الرباعي عن القائمة التي أعلنها الإسماعيلي، استعدادًا لمواجهة الزمالك غدا الأربعاء على ملعب "بتروسبورت" في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وقال المنياوي في تصريحات لقناة "صدى البلد" الثلاثاء: "انتهى تعاقد كريم بامبو معنا لكنه انقطع عن التدريبات رغم أنه كان يجب أن يستكمل الموسم حتى لو يتفق حاليًا مع ناد آخر".

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وأضاف: "أما محمود دونجا انتهت إعارته للإسماعيلي لأن هناك بند يمنع مشاركته أمام ناديه الأصلي الزمالك".

وأكمل: "محمود متولي سيغيب عن مواجهة الزمالك بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الأهلي في لقاء الدور الأول الذي انتهى بالتعادل (1-1)، ولم يستطع على إثرها استكمال المباراة".

وأتم قائلا: "ملف محمد عواد بالكامل مع مجلس الإدارة، إذا كان يعتقد أن رحيله عن الإسماعيلي سيكون سهلا إذا افتعل مشاكل فإنه خاطئ، من الممكن أن النادي (يحرقه) ولا يشركه لبقية عقده، خاصةً أن المعاملة لم تكن لطيفة".