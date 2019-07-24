أحمد حسن وسعد سمير يباركان لتريزيجيه الانتقال لأستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تشهد الساعات القليلة الماضية أحاديث عن إتمام نادي أستون فيلا الإنجليزي اتفاقه مع الجناح المصري محمود حسن "تريزيجيه" ليكون بصفوفه في الموسم المقبل 2019/2020.

ولكن يبدو أن الصفقة قد تمت بالفعل، أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، غرد على حسابه الشخصي مساء اليوم الثلاثاء:"ألف مبروك يا تريزيجيه انضمامك رسميًا لصفوف أستون فيلا الإنجليزي.. خطوة تأخرت كثيرًا لكنها حدثت في دوري ومكان تستحقه..كل التوفيق ودائمًا للأفضل".

وكذلك غرد سعد سمير، الذي يُعرف عنه قبه من تريزيجيه، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر في وقت سابق من اليوم مُحتفلاً برموز تعبيرية بدون أي أحاديث عن سبب الاحتفال.

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أستون فيلا الذي يمتلكه رجل الأعمال المصري ناصيف ساويرس ويلعب له قائد منتخب مصر أحمد المحمدي، نجح في الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

وصرح مصدر لـ"الخليج 365" في وقت سابق من اليوم أن أستون فيلا يستعد للإعلان عن ضم تريزيجيه بعد اجتياز اللاعب للكشف الطبي.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال ساعات قد تصل لـ48 ساعة سيتم الإعلان عن انتقال تريزيجيه لأستون فيلا ليبدأ اللاعب مشوار جديد في مسيرته الاحترافية.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد أكدت أن أستون فيلا نجح في الفوز بسباق التعاقد مع تريزيجيه بعدما اتفق مع قاسم باشا على شراء اللاعب مقابل 8.5 مليون استرليني، بجانب امتيازات أخرى.