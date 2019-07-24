أحمد ياسر ريان يكشف كواليس هدفه في الزمالك وموقفه من العودة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي المعار إلى الجونة، أن مباراته أمام الزمالك لم تكن عادية، مشيرًا إلى أن الاعتذار الذي تقدم به للجماهير تأخر 24 ساعة.
وكان أحمد ياسر ريان أحرز هدفًا أمام الزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) مساء الأحد، وشهدت مشادات عنيفة بين لاعبي الفريقين.
وقال اللاعب في تصريحات لقناة "صدى البلد": "مباراة الزمالك لم تكن عادية بالنسبة لي، خاصةً أنها جاءت بعد عودتي من الإصابة التي تكررت 4 مرات وتسبب في غيابي لمدة شهر ونصف".
وأضاف: "أردت إثبات نفسي وقدرتي على اللعب بعد التعافي من الإصابة تماما، هذا سبب أهمية المباراة وظهوري بهذا المستوى وليس بسبب أي شيء آخر أو بسبب تمثيلي للأهلي".
وأوضح: "ظهرت بنفس المستوى أمام الأهلي كما سجلت هدفا أمام بيراميدز، وقدم الجونة أفضل مبارياته أمام الأهلي وبيراميدز، شعار الجونة هو اللعب برجولة أمام الجميع".
وأكمل: "اعتذرت للجماهير عبر تويتر بسبب ما بدر مني في المباراة، أردت نشر الاعتذار بعد المباراة لكن البعض نصحني بتأجيل الأمر بسبب حساسية التوقيت، فقررت نشر التغريدة اليوم".
من جانبه، كشف اللاعب موقفه من العودة للأهلي قائلا: "لم يتواصل معي أحد للعودة حيث ينصب تركيز النادي حاليا على حصد لقب الدوري، وأرى أنه قادر على حسم المسابقة غدا أمام المقاولون".
وأتم: "إذا لم يكن لدي فرصة مع الأهلي فسأفضل الانتقال لفريق آخر على سبيل الإعارة، وستكون الجونة الوجهة الأقرب لي لأنني استفدت كثيرا من تلك التجربة، رغم أنني تلقيت عدة عروض أخرى".
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