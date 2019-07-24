المقاولون: نريد دخول التاريخ من بوابة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون العرب، أن مباراة الأهلي تعتبر بمثابة ببطولة بالنسبة للنادي، رغم أنها لن تغير من موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وقال عادل، في تصريحات هاتفية لقناة "تايم سبورتس" الثلاثاء: "المباريات التي نخوضها أمام الأهلي أو الزمالك تعد بمثابة بطولة بالنسبة لنا، وتعطي حافزًا للاعبين بتقديم أفضل ما لديهم".

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وأضاف: "من يريد الحصول على بطولة فليحصل عليها في أرض الملعب وليس بمعركة مع الآخرين، المدير الفني عماد النحاس استعد جيدا للمباراة بالعديد من المعسكرات، ونريد تقديم كرة جيدة بالمباراة".

وأتم: "أقوم دائما بتحفيز اللاعبين في جلساتي معهم، إذا نجحنا في الفوز على الأهلي سنتخطى حاجز الـ50 نقطة، وهو ما لم يحدث في تاريخ النادي من قبل، ونتمنى تكليل مجهودنا هذا العام بصورة جيدة".

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الأهلي غدا الأربعاء، في اللقاء الذي يسعى خلاله المارد الأحمر لتحقيق الفوز من أجل التتويج بلقب الدوري للمرة 41 في تاريخه.