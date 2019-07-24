الإسماعيلي: الحديث عن التفويت "عبيط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، أن الحديث عن ما وصفه بـ"تفويت المباريات" الأخيرة من الدوري المصري الممتاز لم يعد له أساس.

وأشار الصغير في تصريحات عبر قناة تايم سبورتس، إلى أن فريقه سيعمل على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الزمالك مساء الأربعاء، بالدوري المصري.

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وقال مدرب حراس الإسماعيلي: "الحديث عن التفويت -كلام عبيط-، هذه الأمور انتهت من 30 سنة ولم يعد لها أساس في الفترة الحالية".

وأكمل: "نستعد لهذه المباراة منذ 32 يوم بخوض تدريبات صباحية ومسائية، فهل من المنطقي أن نتركها للزمالك بعد كل هذا المجهود".

واختتم: "الجميع سيشاهد المباراة، سواء في الإسماعيلية أو خارجها، وبالتالي من غير المقبول أن نلعب بشكل سيء، وأعتقد أيضًا أن المقاولون سيبذل قصارى جهده أمام الأهلي".