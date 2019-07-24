مصطفى يونس: نصحت محمد النني بالرحيل عن الأرسنال

نصح مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، محمد النني لاعب منتخب مصر ونادي ارسنال الانجليزي بالرحيل عن فريقه. Advertisements وقال يونس في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: نصحت النني بالرحيل، ولكنه أبلغني برفض نادي ارسنال لطلبه. ولكنه أبلغني برفض نادي ارسنال لطلبه. واردف : كرة القدم لم تعد تعتمد على المهارة فقط وإنما القوة أيضًا وهي نقطة نغفلها مؤخرا

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