الكشف الطبي يحدد مصير أحمد حسن كوكا

اقترب احمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الوطني ولاعب سبورتنج براجا من الانتقال الي صفوف فريق لاتسيو الايطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية . وانهت ادارة نادي العاصمة الايطالية اتفاقها مع خورخي مينديز وكيل اللاعب ومع ادارة سبورتنج براجا التي وافقت علي التخلي عن كوكا مقابل ١٦ مليون يورو بجانب الحصول علي خدمات لاعب الوسط دانييلو كاتالدي . مليون يورو بجانب الحصول علي خدمات لاعب الوسط دانييلو كاتالدي . ومن المنتظر ان يصل اللاعب الي ايطاليا خلال الساعات القليلة المقبلة لاجراء الكشف الطبي قبل الاعلان رسميا عن الصفقة .

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