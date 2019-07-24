شاهد.. سعد الدين سمير يهنئ تريزيجيه لانضمامه لـ"أستون فيلا" الإنجليزي

هنىء سعد الدين سمير لاعب النادي الأهلي محمود حسن تريزيجية على انتقالة لصفوف أستون فيلا الإنجليزي خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري. الجاري. ونشر سمير تغريدة عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر" أعرب فيها عن سعادته والاحتفال بتوقيع ترزيجية لأستون فيلا الانجليزي. ترزيجية لأستون فيلا الانجليزي. وخاض تريزيجيه 38 مباراة خلال الموسم الماضى مع قاسم باشا فى جميع المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف، صنع 10 وحصل على 4 بطاقات صفراء.



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